2019-10-22T04:45:01+03:00
Общество

День народного единства 4 ноября 2019 года в Новосибирске: куда сходить на праздник

Как пройдет День народного единства 4 ноября 2019 года в Новосибирске, рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
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В праздник горожан ждут на площадке у ГПНТБ.В праздник горожан ждут на площадке у ГПНТБ.Фото: Влад КОМЯКОВ
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День народного единства 4 ноября 2019 года в Новосибирске - один из любимых горожанами праздников. О том, как пройдет праздник, КП-Новосибирск рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.

- С 1 по 4 ноября в регионе пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», фестиваль национальных литератур и поэзии народов России, - перечисляет Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Кроме того, пройдет большой этнографический диктант и уроки в школах, посвященные Дню народного единства.

А главное торжество в День народного единства пройдет на площадке перед ГПНТБ: там всех горожан ждет праздничный концерт от лучших коллективов города и области. Побывать там на празднике всем желающим можно будет с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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