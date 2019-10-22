2019-10-22T04:30:42+03:00
Общество

«Прямиком в ад»: новосибирцев повеселила яма за краеведческим музеем

Горожане уже соревнуются в остроумии в соцсетях и делают мемы
Владимир ПТАШНИК
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Новосибирцы уже делают фотожабы по этому поводу. Фото: служба эвакуации «АСТ-54».Новосибирцы уже делают фотожабы по этому поводу. Фото: служба эвакуации «АСТ-54».
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О том, что вместо ровной плитки за краеведческим музеем красуется яма, сообщили подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На фотографиях видно, что тротуарная плитка провалилась, и вместо нее образовалась дыра.

Новосибирцы в комментариях к посту сейчас шутят над случившимся кто во что горазд и стараются переплюнуть друг друга в остроумии. Кто-то объясняет произошедшее проделками злых сил, а кто-то уверяет, что открылась дорога в ад или портал в параллельный мир.

Источник шуток, который образовался за краеведческим музеем. Фото: служба эвакуации «АСТ-54».

Источник шуток, который образовался за краеведческим музеем. Фото: служба эвакуации «АСТ-54».

— Это Алиса ушла в страну чудес, — шутят пользователи социальных сетей.

— Да это ход в Нарнию! — утверждают другие

А еще сибиряки начали рисовать мемы, частью которых стала та самая яма: к примеру, на одном из рисунков из ямы улыбается зловещий клоун Пеннивайз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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