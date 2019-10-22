2019-10-22T03:52:21+03:00
Дом. Семья

А зарплата - мышами: сибирские археологи возьмут на работу кота

Усатый сотрудник отправится вместе с ними в экспедицию
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Кот в экспедиции будет ловить и мышей, и грызунов.Кот в экспедиции будет ловить и мышей, и грызунов.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Необычную вакансию разместили в социальной сети «Вконтакте» сибирские археологи: им в Сарапульский археологический отряд ИАЭТ СО РАН требуется кот. Причем не просто абы какой хвостатый, а тот, который сможет ловить мышей. Усатый сотрудник отправится вместе с археологами на раскопки стоянки Сарапулка в Мошковский район.

- В Сарапульский археологический отряд ИАЭТ СО РАН требуется КОТ. Работа 24 часа в сутки. Оплата по количеству пойманных мышей, - пишет начальник отряда Александр Дудко.

Экспедиция будет проводить работы во второй половине октября и в начале ноября. Новосибирские археологи сообщают, что жить будут в частных домах. Всего набирается примерно 30-50 человек. Кот в археологическом походе нужен для того, чтобы не только ловил мышей, но и охранял их от грызунов в ночное время.

- Если поймает мало мышей, то оплатим кормом. Мы не привередливые люди, а кота всё таки нужно будет поблагодарить и похвалить за работу, - рассказывает Александр Дудко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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