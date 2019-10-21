2019-10-21T17:46:13+03:00
Общество

«Это драники с предсказаниями»: сибирячка нашла в купленной еде кусок бумаги

Фотографию такой необычной начинки она опубликовала в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка купила драники с бумагой внутри. Фото: "Ревизорро Новосибирск"Сибирячка купила драники с бумагой внутри. Фото: "Ревизорро Новосибирск"
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Возмущенная сибирячка написала в социальных сетях о своей неудачной покупке драников в одном из супермаркетов Новосибирска. Женщина рассказала о том, что в блюде обнаружился кусочек бумаги.

— Купила в магазине вот такие вот драники с мясом, — пишет сибирячка в паблике Вконтакте «Ривизорро Новосибирск». — Да уж, вкусно поели, ничего не скажешь.

Женщина опубликовала фотографию своей неудачной покупки в соцсетях. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

Женщина опубликовала фотографию своей неудачной покупки в соцсетях. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

В комментариях под постом многие люди написали о том, что лучше готовить себе дома еду самостоятельно, а не покупать ее в магазине, чтобы избежать подобных случаев:

— Нужно готовить самим, чтобы вот такого не было.

— А может это инструкция по эксплуатации? От магазинной еды же всего можно ожидать.

— Это драники с предсказаниями.

— Еще одно доказательство того, что готовить нужно дома.

— Бумага — это меньшая из проблем. Лишь бы не отравиться, — пишут в группе пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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