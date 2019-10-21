«Это драники с предсказаниями»: сибирячка нашла в купленной еде кусок бумаги
Возмущенная сибирячка написала в социальных сетях о своей неудачной покупке драников в одном из супермаркетов Новосибирска. Женщина рассказала о том, что в блюде обнаружился кусочек бумаги.
— Купила в магазине вот такие вот драники с мясом, — пишет сибирячка в паблике Вконтакте «Ривизорро Новосибирск». — Да уж, вкусно поели, ничего не скажешь.
Женщина опубликовала фотографию своей неудачной покупки в соцсетях. Фото: "Ревизорро Новосибирск"
В комментариях под постом многие люди написали о том, что лучше готовить себе дома еду самостоятельно, а не покупать ее в магазине, чтобы избежать подобных случаев:
— Нужно готовить самим, чтобы вот такого не было.
— А может это инструкция по эксплуатации? От магазинной еды же всего можно ожидать.
— Это драники с предсказаниями.
— Еще одно доказательство того, что готовить нужно дома.
— Бумага — это меньшая из проблем. Лишь бы не отравиться, — пишут в группе пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU