В этом году проведут подготовительный этап строительства станции метро «Спортивная»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-21T16:11:24+03:00

Работы будут выполнены за счет областного бюджета, при этом региональное правительство продолжает добиваться федерального финансирования

Изменить размер текста: A A

Заказчиком работ выступает администрация города, при этом средства на подготовительный этап работ в размере 385 миллионов рублей заложены в областном бюджете. Об этом сообщил, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Вместо трехлетнего соглашения по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске правительство Новосибирской области предложило мэрии заключить новое соглашение — сроком на один год.

Как отметил министр, это необходимо сделать, потому что на данный момент нет федерального финансирования, а строительство новой станции метро — процесс затратный.

— Стоимость строительства новой станции метрополитена является значительной для областного бюджета, поэтому правительство Новосибирской области продолжит предпринимать усилия для получения федерального финансирования на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске, — отметил Анатолий Костылевский.

Новое соглашение сроком на один год позволит уже в этом году провести подготовительный этап работ. Заказчиком данных работ выступает мэрия Новосибирска, при этом все средства заложены в областном бюджете. Анатолий Костылевский напомнил, что полномочия по строительству метрополитена относятся к муниципальным органам власти, которым, вместе с областными властями, необходимо предусмотреть финансирование на данные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU