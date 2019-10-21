Собственные доходы регионального бюджета увеличат более чем на 10 миллиардов рублей
Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На совещании рассмотрели ключевые параметры финансового документа. Правительство Новосибирской области одобрило проект бюджета на 2020 год. Предложение регионального правительства — сделать приоритетом социальные расходы и повышение зарплаты бюджетникам.
Андрей Травников акцентировал внимание на том, что необходимо сохранить положительную динамику роста собственных доходов.
— Динамика по собственным доходам от 8 до 10,5 процентов ежегодно — достойный результат. Но с другой стороны, существуют заявленная дополнительная потребность. Соответственно, весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, — у нас должны пройти под лозунгом еще больше пополнения доходной базы нашего бюджета. Да, увеличение планки сверх десяти процентов прироста ежегодно — это достаточно амбициозная цель. Но цель интересная, а, самое главное, необходимая. Поэтому, принимая проект бюджета в том виде как он есть сегодня, я предлагаю определенный ориентир уже завышать, — обозначил задачу губернатор.
Проект бюджета на 2020 год представил заместитель председателя регионального правительства — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.
Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 миллиардов рублей, в планах, что собственные доходы будут увеличены на 10 миллиардов 505 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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