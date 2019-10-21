Собственные доходы регионального бюджета увеличат более чем на 10 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-21T15:34:49+03:00

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Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На совещании рассмотрели ключевые параметры финансового документа. Правительство Новосибирской области одобрило проект бюджета на 2020 год. Предложение регионального правительства — сделать приоритетом социальные расходы и повышение зарплаты бюджетникам.

Андрей Травников акцентировал внимание на том, что необходимо сохранить положительную динамику роста собственных доходов.

— Динамика по собственным доходам от 8 до 10,5 процентов ежегодно — достойный результат. Но с другой стороны, существуют заявленная дополнительная потребность. Соответственно, весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, — у нас должны пройти под лозунгом еще больше пополнения доходной базы нашего бюджета. Да, увеличение планки сверх десяти процентов прироста ежегодно — это достаточно амбициозная цель. Но цель интересная, а, самое главное, необходимая. Поэтому, принимая проект бюджета в том виде как он есть сегодня, я предлагаю определенный ориентир уже завышать, — обозначил задачу губернатор.

Проект бюджета на 2020 год представил заместитель председателя регионального правительства — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 миллиардов рублей, в планах, что собственные доходы будут увеличены на 10 миллиардов 505 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU