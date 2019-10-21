2019-10-21T10:52:12+03:00
Общество

Поругался и уехал на электричке: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину из Татарска

О местонахождении мужчины ничего не известно с 8 октября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут мужчину, который пропал по пути в наш город из Татарска. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут мужчину, который пропал по пути в наш город из Татарска. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 36-летнего Щербинина Василия Ивановича. Как рассказали КП-Новосибирск поисковики, мужчина ушел из дома после ссоры, по словам его матери, он купил билет на электричку из Татарска в Новосибирск. Сибиряк пропал по пути в наш город 8 октября. С этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестно. За помощью к волонтерам обратились полицейские Татарска.

— Приметы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, серую кофту, синие джинсы и черную кепку. На ногах у пропавшего были черные кроссовки.

Поисковики также сообщают, что исчезнувший мужчина может находиться в разных годах.

Если вам известно что-нибудь о том, где находится Василий Иванович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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