Поругался и уехал на электричке: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину из Татарска
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 36-летнего Щербинина Василия Ивановича. Как рассказали КП-Новосибирск поисковики, мужчина ушел из дома после ссоры, по словам его матери, он купил билет на электричку из Татарска в Новосибирск. Сибиряк пропал по пути в наш город 8 октября. С этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестно. За помощью к волонтерам обратились полицейские Татарска.
— Приметы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, серую кофту, синие джинсы и черную кепку. На ногах у пропавшего были черные кроссовки.
Поисковики также сообщают, что исчезнувший мужчина может находиться в разных годах.
Если вам известно что-нибудь о том, где находится Василий Иванович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU