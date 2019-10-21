Сезон закончился: в Новосибирске закрыли прокат электроcамокатов до весны

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-21T07:53:16+03:00

Теперь прокатиться на электросамокатах можно будет только весной. Фото: Алиса ТИТКО

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В Новосибирске завершил свой рабочий сезон прокат электросамокатов Woosh. Об этом сообщает издание «Деловой квартал». Работали «поездки с ветерком» в Академгородке и Кольцово. Напомним, что прокат открылся летом 2019 года: в арсенале у организаторов было 50 самокатов.

— Создатели проекта посчитали: за 2,5 месяца пользователи совершили 36,5 тыс. поездок, — сообщает издание.

Основатели выяснили, что за три летних месяца работы сибиряки накатали почти 18,5 тысяч часов.

В Кольцово прокат появился в связи с расширением сервиса.

Теперь возможность прокатиться на электросамокатах у жителей Академгородка и Кольцово появиться весной 2020 года. Главное, дождаться хороших погодных условий. Арендовать такой вид транспорта довольно не сложно. Это можно сделать через приложения на IOS или Android. Регистрация доступно исключительно совершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU