«Печь неправильно топили?»: в Новосибирске загорелся частный дом около вокзала

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-21T07:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 21 октября в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Возгорание случилось в частном доме.

— Пожар начался в здании на двух хозяев, расположенном в районе улицы Хакасской, — пишет подписчик паблике «АСТ-54». — Людей, судя по всему, в доме не было. Пожарные проверяют здание.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в настоящее время открытое горение удалось ликвидировать.

— На данный момент на этом участке было ликвидировано открытое горение, сейчас проводится проливка, — рассказали в пресс-службе. — В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина возникновения огня будет установлена позже дознавателем МЧС.

В комментариях под постом многие люди предположили, что причиной пожара могла стать неграмотная эксплуатация печи в доме:

— Наступили холода, многие начали топить печи, а с огнем обращаться так и не научились.

— Как только температура становится минусовой — начинают гореть частные дома.

— В этом районе что-то часто пожары стали происходить, — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU