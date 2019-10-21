«Печь неправильно топили?»: в Новосибирске загорелся частный дом около вокзала
Днем 21 октября в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Возгорание случилось в частном доме.
— Пожар начался в здании на двух хозяев, расположенном в районе улицы Хакасской, — пишет подписчик паблике «АСТ-54». — Людей, судя по всему, в доме не было. Пожарные проверяют здание.
В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в настоящее время открытое горение удалось ликвидировать.
— На данный момент на этом участке было ликвидировано открытое горение, сейчас проводится проливка, — рассказали в пресс-службе. — В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина возникновения огня будет установлена позже дознавателем МЧС.
В комментариях под постом многие люди предположили, что причиной пожара могла стать неграмотная эксплуатация печи в доме:
— Наступили холода, многие начали топить печи, а с огнем обращаться так и не научились.
— Как только температура становится минусовой — начинают гореть частные дома.
— В этом районе что-то часто пожары стали происходить, — пишут пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU