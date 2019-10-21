2019-10-21T05:58:20+03:00
Общество

«Лучше бы березовых чурок напилили»: новосибирским школьникам пришлось сидеть за партами на бутылках

Нестандартную ситуацию активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Из-за нехватки стульев школьникам приходится сидеть на бутылках и стоять в столовой. Фото: "ЧС54 Новосибирск"Из-за нехватки стульев школьникам приходится сидеть на бутылках и стоять в столовой. Фото: "ЧС54 Новосибирск"
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В социальных сетях появились фотографии весьма нестандартных учебных будней одной из новосибирских школ. Автор поста, к которому были прикреплены снимки, утверждает, что в учебном заведении острая нехватка стульев, в связи с чем школьникам приходятся сидеть на бутылках от воды на уроках и буквально стоять в столовой во время обеда.

— В Новосибирске из-за нехватки стульев школьников пересадили на бутылки, — резко отмечает автор поста в паблике «ЧС54 Новосибирск».

В комментариях под постом многие люди утверждают, что их уже не удивляет подобная ситуация, которая имела место быть и в их школьные годы.

— Мы тоже в нашей школьной столовой ели стоя. Дома потом тоже родители не могли нормально за стол усадить.

— В первую очередь, это вопрос к руководству школы.

— Принесли бы учителя им свои стулья из учительской.

— Да уж лучше бы дети на пеньках сидели, чем так, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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