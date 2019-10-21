Сибирякам под домашним арестом разрешат участвовать в выборах

СЕГОДНЯ 04:56 2019-10-21T04:56:35+03:00

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Так как в скором времени пройдут выборы в Законодательное собрание Новосибирской области, городской Совет Новосибирска и органы власти других муниципальных образований, комитет заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрели возможность внесения изменений в региональное выборное законодательство в соответствии с федеральными требованиями. Речь идет о законах о выборах депутатов заксобрания, губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, а также в закон о порядке отзыва губернатора.

— В связи с требованиями федерального закона устанавливается возможность участия в голосовании на выборах вне помещения для голосований не только для тех, кто является подозреваемым или обвиняемым в совершении тех или иных преступлений и находящихся под стражей, но и для тех, кто содержится под домашним арестом, — сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Кроме этого, в законах о выборах также упраздняется норма, ранее разрешавшая голосование по открепительным удостоверениям.

В закон о выборах депутатов Законодательного собрания вносятся изменения, которые дают возможность, избирателям голосовать по месту нахождения, а не только по месту жительства. В настоящее время формируется порядок действий для людей, которые хотят проголосовать там, где они будут находиться. То есть, решается, где каким образом и в какие сроки они могут подать заявление о включении в список избирателей. Человек, подавший такое заявление, будет исключен из списка по месту жительства. Также, он может быть включен в список избирателей по месту нахождения только на одном избирательном участке. А в том случае, если человек все же передумал и решил отдать свой голос на участке по месту жительства, то он может быть включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии и только после того, как только будет доказано, что он не проголосовал на том избирательном участке, где планировал это сделать ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU