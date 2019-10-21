«Они помолвлены?»: Ольга Бузова подогрела слухи о своих отношениях с блогером Давидом Манукяном
В социальных сетях уже давно ходят слухи об отношениях телезвезды Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна, который родом из Новосибирска. Не так давно интерес людей к этой теме подогрела информация о том, что пара провела вместе выходные в Италии, а после этого в сторис в своем Instagram Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой можно отчетливо разглядеть новое кольцо на безымянном пальце. Теперь, многие пользователи социальных сетей предполагают, что певица и блогер помолвлены.
— Похоже, что оставаться одной Ольге Бузовой осталось не долго, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Закулиска». — С блогером Dava они провели выходные в Италии, а сейчас на пальчике Бузовой сияет свеженькое колечко. Может быть, они уже помолвлены?
Телезвеза подогрела слухи новым кольцом на безымянном пальце. Фото: "Закулиска"
В комментариях под этим постом подписчики группы начали активно обсуждать этот вопрос и выдвигать свои версии, касающиеся отношений Ольги и Давида:
— Да ладно? Никогда бы не подумала, что они могут быть вместе!
— Может быть, Ольга, наконец, найдет свое счастье с этим мужчиной!
— Возможно, она теперь всерьез займется созданием своей семьи.
— А мне кажется, это пока еще ничего не значит: просто кольцо.
— Они же просто друзья, не больше, — пишут пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU