«Они помолвлены?»: Ольга Бузова подогрела слухи о своих отношениях с блогером Давидом Манукяном

СЕГОДНЯ 04:26 2019-10-21T04:26:44+03:00

В соцсетей люди строят предположения о том, что телезвезда и блогер могут вскоре пожениться

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В социальных сетях уже давно ходят слухи об отношениях телезвезды Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна, который родом из Новосибирска. Не так давно интерес людей к этой теме подогрела информация о том, что пара провела вместе выходные в Италии, а после этого в сторис в своем Instagram Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой можно отчетливо разглядеть новое кольцо на безымянном пальце. Теперь, многие пользователи социальных сетей предполагают, что певица и блогер помолвлены.

— Похоже, что оставаться одной Ольге Бузовой осталось не долго, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Закулиска». — С блогером Dava они провели выходные в Италии, а сейчас на пальчике Бузовой сияет свеженькое колечко. Может быть, они уже помолвлены?

Телезвеза подогрела слухи новым кольцом на безымянном пальце. Фото: "Закулиска"

В комментариях под этим постом подписчики группы начали активно обсуждать этот вопрос и выдвигать свои версии, касающиеся отношений Ольги и Давида:

— Да ладно? Никогда бы не подумала, что они могут быть вместе!

— Может быть, Ольга, наконец, найдет свое счастье с этим мужчиной!

— Возможно, она теперь всерьез займется созданием своей семьи.

— А мне кажется, это пока еще ничего не значит: просто кольцо.

— Они же просто друзья, не больше, — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU