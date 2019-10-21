Пушистый фитнес: белка Соня позабавила соцсети «пробежкой» в своем колесе
Белка по имени Соня, которую несколько лет назад спасла и поселила у себя сибирячка Елена Ермакова, уже давно стала звездой соцсетей. Милый зверек просто не может оставить равнодушными подписчиков девушки, которые регулярно просматривают ее страничку в Instagram, чтобы поднять себе настроение, наблюдая за буднями ее необычного питомца. Не так давно, Елена опубликовала видео, в котором Соня усердно бегает в своем колесе, не обращая внимания на то, что происходит вокруг.
— Наши ежедневные пробежки в колесе. Смотря сторис, многие восхищаются, что кушает Соня много, а фигура у нее остается стройной, — пишет Елена Ермакова в своем посте. — Весь секрет в том, что она активно бегает. А прыгает она еще больше! Вот такой вот наша Соня неусидчивый зверек.
Многие пользователи соцсетей отметили, что белочка выглядит очень милой в своем круглом «тренажере». А некоторые люди утверждают, что было бы неплохо брать пример с активного зверька.
— Беличий фитнес. Соня держит себя в форме, однако!
— У этой белки характер настоящей спортсменки!
— Соня — самая настоящая красавица! — пишут люди в комментариях под видео.
Белка Соня позабавила соцсети «пробежкой» в своем колесе.
ИСТОЧНИК KP.RU