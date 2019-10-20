Прыгает как зайчик: волонтеры спасли «шотландца» без лапки от горе-разводчицы
В Новосибирске волонтеры ищут хозяев 7-месячному коту-подростку по кличке Сильвер. История у этого кота непростая, его забрали из квартиры, где хозяйка держала больше 20 животных.
— У женщины был один шотландский вислоухий кот, потом она подобрала с улицы еще двух кошек. Опытные заводчики знают, что «шотландцев» нельзя скрещивать ни с кем, кроме себе подобных, иначе котята могу получиться с мутациями, — рассказывает волонтер Наталья.
Но сибирячка решила не стерилизовать животных, а дать им жизнь. В результате появились три котенка с отклонениями. У Сильвера почти нет лапки, точнее она очень короткая.
— Но Сильвера это не смущает, он спокойно передвигается и так, прыгает как зайчик. Других проблем у него нет. По характеру он очень спокойный, немного пугливый, ему нужен осторожный хозяин, ласковый и внимательный, — говорит Наталья.
Кот спокойно передвигается на трех лапах. Фото: vk.com/freedomanimals
Узнать подробности о коте можно по телефону — 8-913-461-98-68.
Сильверу нужен надежный хозяин. Фото: vk.com/freedomanimals
ИСТОЧНИК KP.RU