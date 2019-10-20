2019-10-20T15:14:05+03:00
Происшествия

Ущерб на 6 миллионов: новосибирские силовики остановили фургон с черной икрой

Пограничникам мужчины сказали, что купили 10 кило деликатеса для себя
Екатерина КОМЯКОВА
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Черная икра амурского осетра - редкий деликатес. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по НСОЧерная икра амурского осетра - редкий деликатес. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по НСО
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Новый год близится, вот и решили новосибирцы украсить стол ценным деликатесом — черной икрой. Купили немало — больше десяти килограммов. Но для себя ли?

Двое мужчин были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ по Новосибирской области.

— Задержаны два гражданина России, осуществлявшие незаконное хранение и перевозку особо ценных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, — сообщают в ведомстве.

В фургоне найдены больше десяти килограммов икры осетровых пород, а также более двухсот кило рыбы. Что касается икры — черная зернистая, амурского осетра и калуги. Рыба — в основном сибирский осетр. Все это весьма ценный товар, общий размер ущерба биологическим ресурсам составил более шести миллионов рублей

Во время задержания один из мужчин пояснил, что рыбу и икру купил для себя. Только в какой морозилке все это хранить…

Подозреваемым грозит срок до трех лет и штраф до миллиона рублей.

Рыба и икра - все находилось в фургоне. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по НСО

Рыба и икра - все находилось в фургоне. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по НСО

Всего рыбы - 200 килограммов. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по НСО

Всего рыбы - 200 килограммов. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по НСО

Силовики задержали фургон с черной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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