Ущерб на 6 миллионов: новосибирские силовики остановили фургон с черной икрой
Новый год близится, вот и решили новосибирцы украсить стол ценным деликатесом — черной икрой. Купили немало — больше десяти килограммов. Но для себя ли?
Двое мужчин были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ по Новосибирской области.
— Задержаны два гражданина России, осуществлявшие незаконное хранение и перевозку особо ценных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, — сообщают в ведомстве.
В фургоне найдены больше десяти килограммов икры осетровых пород, а также более двухсот кило рыбы. Что касается икры — черная зернистая, амурского осетра и калуги. Рыба — в основном сибирский осетр. Все это весьма ценный товар, общий размер ущерба биологическим ресурсам составил более шести миллионов рублей
Во время задержания один из мужчин пояснил, что рыбу и икру купил для себя. Только в какой морозилке все это хранить…
Подозреваемым грозит срок до трех лет и штраф до миллиона рублей.
Рыба и икра - все находилось в фургоне. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по НСО
Всего рыбы - 200 килограммов. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по НСО
Силовики задержали фургон с черной.
ИСТОЧНИК KP.RU