2019-10-20T13:46:16+03:00
Происшествия

Нашел, приложил, отправился в тюрьму: что будет, если расплатиться чужой бесконтактной картой

Мужчина потратил всего 4,5 тысячи рублей, но суд вспомнил про предыдущие проступки
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибиряк расплатился чужой картой в магазине, а потом отправился в тюрьму.Сибиряк расплатился чужой картой в магазине, а потом отправился в тюрьму.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении местного жителя Ивана Климовича, который нашел на улице банковскую карту с функцией бесконтактного платежа. Иван сообразил, что для расплаты чужой картой не надо вводить пин-код и отправился за покупками. Набрал в магазинах еды и одежды, но вскоре был задержан. Он был признан виновным по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа».

— Злоумышленник не сообщил работникам организаций о том, что пластиковая банковская карта ему не принадлежит. В суде мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

В итоге мужчину, который накупил в магазинах одежды и продуктов на 4500 рублей, приговорили к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии строго режима. В прокуратуре уточняют, что «суд, с учетом имевшихся судимостей, присоединил наказание по предыдущему приговору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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