«Слоны атакуют!»: новосибирский путешественник встретился с дикими животными в Африке
В эти дни новосибирский путешественник Алексей Камеразнов колесит по жаркой африканской Намибии. На днях он повстречал семью диких слонов в естественной среде их обитания.
Огромные животные были заняты обедом и не особенно обращали внимания на компанию путешественников, с хрустом отламывая и поедая зеленые ветки с деревьев вдоль дороги. Но после того, как люди сделали несколько снимков и решили отправиться дальше, глава слоновьего семейства оживился.
Слон стал помахивать ушами, что является первым признаком приближающейся агрессии. Уличив удобный момент, путешественники постарались проскочить мимо него на автомобиле.
— В момент прорыва слон двинулся прямо на нас, момент был неприятный, поскольку во время недовольства слоны легко переворачивают и топчут машины. Но когда мы проезжали на расстоянии считанных метров от гиганта, он вдруг испугался и отшатнулся. Мы шумно выдохнули. Рубеж пройден, — пишет Камеразнов на своей страничке в соцсети «Вконтакте».
Предводитель начал трясти ушами. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ
Таблички предупреждали об опасности. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU