2019-10-20T12:20:14+03:00
Общество

«Слоны атакуют!»: новосибирский путешественник встретился с дикими животными в Африке

Алексей Камеразнов из Новосибирска в эти дни путешествует по Намибии, где наткнулся на диких слонов в естественной среде обитания, которые не особенно обрадовались такой встрече [фото]
Екатерина КОМЯКОВА
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Мирные слоны вблизи оказались опасными. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВМирные слоны вблизи оказались опасными. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ
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В эти дни новосибирский путешественник Алексей Камеразнов колесит по жаркой африканской Намибии. На днях он повстречал семью диких слонов в естественной среде их обитания.

Огромные животные были заняты обедом и не особенно обращали внимания на компанию путешественников, с хрустом отламывая и поедая зеленые ветки с деревьев вдоль дороги. Но после того, как люди сделали несколько снимков и решили отправиться дальше, глава слоновьего семейства оживился.

Слон стал помахивать ушами, что является первым признаком приближающейся агрессии. Уличив удобный момент, путешественники постарались проскочить мимо него на автомобиле.

— В момент прорыва слон двинулся прямо на нас, момент был неприятный, поскольку во время недовольства слоны легко переворачивают и топчут машины. Но когда мы проезжали на расстоянии считанных метров от гиганта, он вдруг испугался и отшатнулся. Мы шумно выдохнули. Рубеж пройден, — пишет Камеразнов на своей страничке в соцсети «Вконтакте».

Предводитель начал трясти ушами. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ

Предводитель начал трясти ушами. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ

Таблички предупреждали об опасности. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ

Таблички предупреждали об опасности. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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