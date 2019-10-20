Самая жаркая фотосессия октября: сибирячка в боди прогулялась по заснеженному парку
Фотомодель Оля на снимках как будто не чувствует холода. Идет по заснеженному парку, а на коже ни одной «мурашки». Фотосессию в Тимирязевском сквере Новосибирска устроил для нее Михаил Решетников. К делу подошли ответственно и собрано, серию кадров сделали всего за 5 минут, чтобы девушка не замерзла.
Михаил дает под фото шуточные советы тем, кто хотел бы также сфотографировать малоодетую девушку на фоне снега:
— Берите модель, которую не жалко! Не берите молодых, они не ведают, что творят. Первыми мерзнут конечности, поэтому фотографируйте модель в теплой обуви, варежках и шапочке.
Подборка снимков на страничке фотографа собрала несколько сотен лайков.
Модель Ольга даже не успела замерзнуть. Фото: Михаил Решетников
А у зрителей от этих снимков - мороз по коже. Фото: Михаил Решетников
Что же - красота требует жертв. Фото: Михаил Решетников
ИСТОЧНИК KP.RU