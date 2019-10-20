Самая жаркая фотосессия октября: сибирячка в боди прогулялась по заснеженному парку

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-20T10:55:19+03:00

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Фотомодель Оля на снимках как будто не чувствует холода. Идет по заснеженному парку, а на коже ни одной «мурашки». Фотосессию в Тимирязевском сквере Новосибирска устроил для нее Михаил Решетников. К делу подошли ответственно и собрано, серию кадров сделали всего за 5 минут, чтобы девушка не замерзла.

Михаил дает под фото шуточные советы тем, кто хотел бы также сфотографировать малоодетую девушку на фоне снега:

— Берите модель, которую не жалко! Не берите молодых, они не ведают, что творят. Первыми мерзнут конечности, поэтому фотографируйте модель в теплой обуви, варежках и шапочке.

Подборка снимков на страничке фотографа собрала несколько сотен лайков.

Модель Ольга даже не успела замерзнуть. Фото: Михаил Решетников

А у зрителей от этих снимков - мороз по коже. Фото: Михаил Решетников

Что же - красота требует жертв. Фото: Михаил Решетников

ИСТОЧНИК KP.RU