«Снег в крови, кажется, у нее сломана нога»: курсанты помогли девушке, пострадавшей в ДТП

СЕГОДНЯ 18:28 2019-10-19T18:28:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла по дороге из Кольцово. Девушка управляла Mazda 3. В какой-то момент она не справилась с управлением и влетела в дерево. Удар был сильный: у машины смяло капот.

— Я ехала на такси, сначала увидела столб снега, а потом аварию, — рассказала «КП-Новосибирск» Альмира Гибадулина. — Девушка сама выползла из машины. Она посмотрела по сторонам, а потом упала. К ней подбежали солдаты, я даже не поняла, откуда они взялись.

По словам очевидцев, видно было, что девушке плохо: снег был в крови, сама она стонала от боли, держалась за бедро и живот, те, кто был рядом в тот момент, предположили, что у сибирячки сломана нога.

Курсанты положили девушку на свои куртки, чтобы она не лежала на снегу, держали за руку и всячески поддерживали, пока едут врачи скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе полиции, девушка отказалась от экстренной госпитализации.

Курсанты помогли пострадавшей после ДТП девушке.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU