«Этот ужас ел ребенок»: сибирячке попался медовик с плесенью

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-19T15:47:23+03:00

Сибирячке попался десерт с плесенью, она не сразу поняла, что медовик испорченный. Фото: Ревизорро Новосибирск

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Гневный пост сибирячка выложила в паблике «Ревизорро Новосибирск». Сибирячка себе и ребенку купила вкусности. Посмотрела — срок годности в порядке. То, что пирожное испорченное женщина поняла не сразу, а ребенок и вовсе уже успел весь десерт съесть.

— Сначала не заметили, часть съела, понимаю, что вкус очень странный, неприятный и специфический, вглядевшись в кусок, оказалось, что это плесень, удивлению не было предела! Этот ужас ел ребенок! — делится сибирячка.

Подписчики паблика предложили женщине больше не покупать пирожные в супермаркетах, а печь их самой.

Часть людей встали на защиту магазина:

— Возможно, в магазин уже поступил такой продукт с машиной, которая поставляет им товар. Если товар подходит к истечению срока годности , его маркируют специальными скидочными наклейками, которые достигают от 20-50%. Если же не распродали до истечения срока, его списывают.

А кто-то вовсе отнесся к ситуации с юмором:

— А вы представьте, что это кусочки киви, и вообще, плесень, она ведь полезная.

ИСТОЧНИК KP.RU