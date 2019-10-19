2019-10-19T15:47:23+03:00
Общество

«Этот ужас ел ребенок»: сибирячке попался медовик с плесенью

Женщина утверждает, что, судя по сроку годности десерт, свежий
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибирячке попался десерт с плесенью, она не сразу поняла, что медовик испорченный. Фото: Ревизорро НовосибирскСибирячке попался десерт с плесенью, она не сразу поняла, что медовик испорченный. Фото: Ревизорро Новосибирск
Изменить размер текста:

Гневный пост сибирячка выложила в паблике «Ревизорро Новосибирск». Сибирячка себе и ребенку купила вкусности. Посмотрела — срок годности в порядке. То, что пирожное испорченное женщина поняла не сразу, а ребенок и вовсе уже успел весь десерт съесть.

— Сначала не заметили, часть съела, понимаю, что вкус очень странный, неприятный и специфический, вглядевшись в кусок, оказалось, что это плесень, удивлению не было предела! Этот ужас ел ребенок! — делится сибирячка.

Подписчики паблика предложили женщине больше не покупать пирожные в супермаркетах, а печь их самой.

Часть людей встали на защиту магазина:

— Возможно, в магазин уже поступил такой продукт с машиной, которая поставляет им товар. Если товар подходит к истечению срока годности , его маркируют специальными скидочными наклейками, которые достигают от 20-50%. Если же не распродали до истечения срока, его списывают.

А кто-то вовсе отнесся к ситуации с юмором:

— А вы представьте, что это кусочки киви, и вообще, плесень, она ведь полезная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирцы выясняют судьбу родных-вахтовиков из поселка на реке Сейба, где прорвало дамбу
Сибиряк предложил постоять в очереди за iPhone 11 за 200 тысяч рублей
«Друг их просто подвозил»: трое сибиряков на «Яндекс-такси» погибли в ДТП с фурой
«Я залипла!»: кондитер без комплексов показала жаркий ямайский танец
Папа года: сибиряк высадил целую рощу в честь рождения дочки
«Забыл выключить подогрев сидений»: под Новосибирском сгорел седан
«Пес лежал в крови, с выбитым глазом»: хозяин-живодер искалечил собаку молотком
«Снег выпал - ездить разучились»: три седана столкнулись в Новосибирске
«Сибирь» в гостях разгромила соперника из Сочи
«А говорили «переобуваться» рано»: в Новосибирске из-за гололеда на мосту столкнулись более 11 машин
Не боятся людей и забираются на руки: сибиряк сфотографировал бесстрашных белок в сквере
Мамы против: 1,2% новосибирских детей остались без прививок
За 9 месяцев из Новосибирской области выдворили 769 мигрантов
Пара шпагатов - и вы дома: мэрия предупредила новосибирцев о гололеде