«Этот ужас ел ребенок»: сибирячке попался медовик с плесенью
Гневный пост сибирячка выложила в паблике «Ревизорро Новосибирск». Сибирячка себе и ребенку купила вкусности. Посмотрела — срок годности в порядке. То, что пирожное испорченное женщина поняла не сразу, а ребенок и вовсе уже успел весь десерт съесть.
— Сначала не заметили, часть съела, понимаю, что вкус очень странный, неприятный и специфический, вглядевшись в кусок, оказалось, что это плесень, удивлению не было предела! Этот ужас ел ребенок! — делится сибирячка.
Подписчики паблика предложили женщине больше не покупать пирожные в супермаркетах, а печь их самой.
Часть людей встали на защиту магазина:
— Возможно, в магазин уже поступил такой продукт с машиной, которая поставляет им товар. Если товар подходит к истечению срока годности , его маркируют специальными скидочными наклейками, которые достигают от 20-50%. Если же не распродали до истечения срока, его списывают.
А кто-то вовсе отнесся к ситуации с юмором:
— А вы представьте, что это кусочки киви, и вообще, плесень, она ведь полезная.
ИСТОЧНИК KP.RU