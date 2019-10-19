2019-10-19T14:38:20+03:00
Происшествия

Новосибирцы выясняют судьбу родных-вахтовиков из поселка на реке Сейба, где прорвало дамбу

ЧП произошло на золотодобывающей артели в Красноярском крае
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Красноярском крае затопило поселок вахтовиков.В Красноярском крае затопило поселок вахтовиков.
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Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, в шесть утра по местному времени на реке Сейба в Курагинском районе произошло обрушение несанкционированного инженерного сооружения, в результате чего вода затопила два общежития вахтового поселка, в которых проживает 74 человека. Установлено, что 15 человек погибли, местонахождение еще 13 человек неизвестно. На машинах скорой помощи 14 пострадавших разной степени тяжести доставлены в Курагинскую больницу. При необходимости пострадавших санитарной авиацией эвакуируют в Красноярск.

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю работает телефон горячей линии: + 7 (391) 275-16-41.

Как сообщили в региональном правительстве, за три часа работы горячей линии на нее поступило около 150 звонков с разных территорий страны, в том числе судьбу своих родных, работающих вахтовым методом на золотодобывающей артели, пытаются выяснить и новосибирцы.

Сейчас в Курагинском районе введен режим ЧС, сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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