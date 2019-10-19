«Друг их просто подвозил»: трое сибиряков на «Яндекс-такси» погибли в ДТП с фурой

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-19T11:04:49+03:00

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Рано утром в Чулымском районе на трассе Р-254 водитель седана Nissan Bluebird с двумя пассажирами двигался в сторону Омска. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по НСО, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo. Удар от лобового столкновения был настолько сильный, что машина превратилась в груду металлолома: водитель и двое пассажиров погибли на месте. У фуры выбило оба передних колеса.

— Также в аварии пострадала третья машина: после столкновения с легковушкой фура зацепила седан Geely Emgrand, добавляет пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Остальные участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности погибших в аварии.

Известно, что погибшие ехали в машине с символикой «Яндекс-такси». Среди пользователей соцсети этот факт вызвал негодование.

Погибшие ехали на машине с символикой "Яндекс-такси". Фото: АСТ-54

Но в правоохранительных органах информацию о том, что водитель выполнял заказ, не подтверждают.

В свою очередь, общий знакомый погибших утверждает, что все, кто ехал на Nissan Bluebird, были друг с другом знакомы: водитель просто подвозил мужчин.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными: на дорогах гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU