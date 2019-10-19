«Я залипла!»: кондитер без комплексов показала жаркий ямайский танец

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-19T09:47:54+03:00

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Мария Телешихина вместе с танцовщицами студии SHAKE IT сняли огненное видео. С призывом «Никакой зимы!» сибирячки выложили его в инстаграм. Публика мгновенно среагировала, и за несколько часов жаркий танец девушек набрал почти тысячу просмотров.

-Я залипла! Огненные красотки! Посмотрела уже несколько раз, — делятся восторженными отзывами пользователи соцсети.

Для своего призыва отменить зиму сибирячки выбрали ямайский уличный танец в стиле Dancehall, в котором вся «фишка» в энергичной подаче тела и характера.

Интересно, что танцы у Марии Телешихиной не единственное увлечение, в свое аккаунте в инстаграме сибирячка себя называет «кондитером без комплексов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/738775" frameborder="0"></iframe> Зажгли в уличном ямайском танце.

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ИСТОЧНИК KP.RU