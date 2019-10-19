«Я залипла!»: кондитер без комплексов показала жаркий ямайский танец
Мария Телешихина вместе с танцовщицами студии SHAKE IT сняли огненное видео. С призывом «Никакой зимы!» сибирячки выложили его в инстаграм. Публика мгновенно среагировала, и за несколько часов жаркий танец девушек набрал почти тысячу просмотров.
-Я залипла! Огненные красотки! Посмотрела уже несколько раз, — делятся восторженными отзывами пользователи соцсети.
Для своего призыва отменить зиму сибирячки выбрали ямайский уличный танец в стиле Dancehall, в котором вся «фишка» в энергичной подаче тела и характера.
Интересно, что танцы у Марии Телешихиной не единственное увлечение, в свое аккаунте в инстаграме сибирячка себя называет «кондитером без комплексов».
Зажгли в уличном ямайском танце.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кондитер без комплексов: сибирячка изготовила в подарок невесте пикантные пирожные
Автор необычной выпечки признается: сама краснела, пока делала сладости (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU