2019-10-19T09:47:54+03:00
Общество

«Я залипла!»: кондитер без комплексов показала жаркий ямайский танец

Видео сибирячки посмотрели почти тысяча человек
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Танцовщицы студии SHAKE IT сняли огненное видео.Танцовщицы студии SHAKE IT сняли огненное видео.
Изменить размер текста:

Мария Телешихина вместе с танцовщицами студии SHAKE IT сняли огненное видео. С призывом «Никакой зимы!» сибирячки выложили его в инстаграм. Публика мгновенно среагировала, и за несколько часов жаркий танец девушек набрал почти тысячу просмотров.

-Я залипла! Огненные красотки! Посмотрела уже несколько раз, — делятся восторженными отзывами пользователи соцсети.

Для своего призыва отменить зиму сибирячки выбрали ямайский уличный танец в стиле Dancehall, в котором вся «фишка» в энергичной подаче тела и характера.

Интересно, что танцы у Марии Телешихиной не единственное увлечение, в свое аккаунте в инстаграме сибирячка себя называет «кондитером без комплексов».

Зажгли в уличном ямайском танце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кондитер без комплексов: сибирячка изготовила в подарок невесте пикантные пирожные

Автор необычной выпечки признается: сама краснела, пока делала сладости (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24