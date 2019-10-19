«Забыл выключить подогрев сидений»: под Новосибирском сгорел седан
Как сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», под Новосибирском, в поселке Тулинском, вспыхнул Ford Focus. Огонь потушили пожарные, прибывшие на место ЧП. Не смотря на усилия спасателей, машина восстановлению не подлежит.
— Ехал утром, машина так и стоит на дороге, никого рядом нет, — добавляют красок в случившееся очевидцы.
Что именно послужило причиной возгорания, предстоит установить специалистам. О пострадавших ничего неизвестно.
Тем временем пользователи соцсетей пытаются понять, из-за чего мог вспыхнуть автомобиль.
— Одеяло на двигатель положил или подогрев сидений забыл выключить, — предположили подписчики паблика.
— Наверное, с Интернета приблуду какую-то поставил, - считают другие комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU