«Забыл выключить подогрев сидений»: под Новосибирском сгорел седан

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-19T09:29:03+03:00

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Как сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», под Новосибирском, в поселке Тулинском, вспыхнул Ford Focus. Огонь потушили пожарные, прибывшие на место ЧП. Не смотря на усилия спасателей, машина восстановлению не подлежит.

— Ехал утром, машина так и стоит на дороге, никого рядом нет, — добавляют красок в случившееся очевидцы.

Что именно послужило причиной возгорания, предстоит установить специалистам. О пострадавших ничего неизвестно.

Тем временем пользователи соцсетей пытаются понять, из-за чего мог вспыхнуть автомобиль.

— Одеяло на двигатель положил или подогрев сидений забыл выключить, — предположили подписчики паблика.

— Наверное, с Интернета приблуду какую-то поставил, - считают другие комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU