«Снег выпал - ездить разучились»: три седана столкнулись в Новосибирске
В Новосибирске выпал первый снег, а на дороге появился гололед. Для многих автомобилистов резкие изменения в погоде стали полной неожиданностью: многие водители не успели «переобуть» свой автомобиль, что стало Причиной ДТП. Одна из них произошла в Дзержинском районе на улице Технической: там съезд с горочки закончился столкновением трех седанов.
— Из-за ДТП проезд по дороге заблокирован, — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидцев, автомобили получили значительные повреждения передней части. О пострадавших информации нет.
— Там склон крутой, явно не для летней резины, — сообщают свидетели аварии.
— Каждый год одно и тоже: снег выпал - ездить разлучились, — комментируют ДТП сибиряки.
— Можно подумать на зимней резине не бьются, — парируют другие.
— Вот сижу и представляю, какие очереди сейчас на шиномонтажке. Вчера насчитал 50 машин, сегодня с утра уже порядка 30, пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU