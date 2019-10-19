«Снег выпал - ездить разучились»: три седана столкнулись в Новосибирске

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-19T06:53:31+03:00

В Дзержинском районе три автомобиля столкнулись и заблокировали движение по дороге в обе стороны. Фото: АСТ-54

Из-за аварии сейчас образовалась пробка на улице Технической в Дзержинском районе

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В Новосибирске выпал первый снег, а на дороге появился гололед. Для многих автомобилистов резкие изменения в погоде стали полной неожиданностью: многие водители не успели «переобуть» свой автомобиль, что стало Причиной ДТП. Одна из них произошла в Дзержинском районе на улице Технической: там съезд с горочки закончился столкновением трех седанов.

— Из-за ДТП проезд по дороге заблокирован, — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, автомобили получили значительные повреждения передней части. О пострадавших информации нет.

— Там склон крутой, явно не для летней резины, — сообщают свидетели аварии.

— Каждый год одно и тоже: снег выпал - ездить разлучились, — комментируют ДТП сибиряки.

— Можно подумать на зимней резине не бьются, — парируют другие.

— Вот сижу и представляю, какие очереди сейчас на шиномонтажке. Вчера насчитал 50 машин, сегодня с утра уже порядка 30, пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU