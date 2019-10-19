2019-10-19T05:39:51+03:00
Спорт

«Сибирь» в гостях разгромила соперника из Сочи

Игра закончилась со счетом 4:1
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряки обошли сочинцев. Фото: АСТ-54Сибиряки обошли сочинцев. Фото: АСТ-54
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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил в Сочи. На ледовой арене встретились ХК «Сибирь» и ХК «Сочи». Сибиряки уже к середине матча имели преимущество в четыре шайбы: дубль оформил Александр Шаров, также по шайбе забросили Юкка Пельтола и Юусо Пуустинен. Ворота сибиряков поразили лишь раз: автор точного удара — Шон Коллинз. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу нашей команды.

Новосибирский клуб одержал пятую победу в последних семи встречах.

Таким образом, «Сибирь» поднялась на седьмую строчку в общем зачете и вышла на четвертое место в конференции «Восток».

Следующим соперником новосибирцев станет подмосковный «Витязь». Матч состоится во вторник, 22 октября, в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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