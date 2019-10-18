«А говорили «переобуваться» рано»: в Новосибирске из-за гололеда на мосту столкнулись более 11 машин
В связи с выпавшим сегодня, 18 октября, в Новосибирске снегом на дорогах увеличилось количество аварий. Вечером на мосту возле автовокзала столкнулись более 11 автомобилей.
— На границе Центрального и Октябрьского районов на мосту над площадью инженера Будагова произошли массовые множественные столкновения. На дороге в ДТП попали более 11 автомобилей, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Судя по всему, это из-за мокрого снега, который неожиданно покрыл собой все дороги Новосибирска. Многие автомобилисты даже не успели поменять резину на зимнюю.
В комментариях под постом многие пользователи соццсетей отметили, что владельцы автомобилей зря пренебрегают советами менять резину как можно раньше. Ведь такое решение может привести к действительно серьезным последствиям:
— Вот из-за тех, кто пишет, что «переобуваться» еще рано, и происходят такие аварии.
— Если машина к зиме не готова, лучше ехать на транспорте.
— Плохое открытие зимнего сезона.
— Вот к чему приводит банальная беспечность, — пишут люди.
В Новосибирске из-за гололеда на мосту столкнулись более 11 машин.
ИСТОЧНИК KP.RU