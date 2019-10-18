«А говорили «переобуваться» рано»: в Новосибирске из-за гололеда на мосту столкнулись более 11 машин

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-18T18:49:55+03:00

В Новосибирске на мосту произошло сразу несколько аварий из-за гололеда. Фото: Кадр из видео

Пользователи соцсетей уверены, что виной тому отсутствие зимней резины на автомобилях

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В связи с выпавшим сегодня, 18 октября, в Новосибирске снегом на дорогах увеличилось количество аварий. Вечером на мосту возле автовокзала столкнулись более 11 автомобилей.

— На границе Центрального и Октябрьского районов на мосту над площадью инженера Будагова произошли массовые множественные столкновения. На дороге в ДТП попали более 11 автомобилей, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Судя по всему, это из-за мокрого снега, который неожиданно покрыл собой все дороги Новосибирска. Многие автомобилисты даже не успели поменять резину на зимнюю.

В комментариях под постом многие пользователи соццсетей отметили, что владельцы автомобилей зря пренебрегают советами менять резину как можно раньше. Ведь такое решение может привести к действительно серьезным последствиям:

— Вот из-за тех, кто пишет, что «переобуваться» еще рано, и происходят такие аварии.

— Если машина к зиме не готова, лучше ехать на транспорте.

— Плохое открытие зимнего сезона.

— Вот к чему приводит банальная беспечность, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/738717" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске из-за гололеда на мосту столкнулись более 11 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU