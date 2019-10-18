Не боятся людей и забираются на руки: сибиряк сфотографировал бесстрашных белок в сквере

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-18T18:42:51+03:00

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Новосибирцу Сергею Вильбергеру удалось поймать в кадр игривых белочек из Нарымского сквера. По словам сибиряка, зверьки уже активно готовятся к зиме: меняют окрас шерстки и запасаются орешками.

— Мы с женой уже около года ходим в этот сквер погулять и покормить белочек. Вот и удается иногда сделать такие красивые кадры, буквально поймать момент. Эти снимки я еще вчера сделал, до первого снега, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Вильбергер. — Белки уже начали понемногу менять свои шубки: некоторые уже совсем «побелели».

Белки уже начали понемногу менять свои шубки. Фото: Сергей Вильбергер

Сергей утверждает, что «городские» белки людей совсем не боятся. Даже наоборот, как только видят человека — сразу бегут к нему за угощением. А некоторые предприимчивые зверьки даже готовы забраться к прохожим на руки, чтобы получить желанные орешки.

«Городские» белки людей совсем не боятся. Фото: Сергей Вильбергер

— Мы для белок приносим шишки с орешками. Но они не всегда едят их сразу: иногда забирают и бегут прятать. Может, к холодам запасаются, — рассказывает сибиряк. — У людей они всегда восторг вызывают, особенно молодые, которые еще очень любят играть. Я белок в разных парках и скверах города вижу регулярно. Но в Нарымском их больше всех. Иногда по 10 разных можно увидеть за одну прогулку.

Зверьки уже начали запасаться орешками к холодам. Фото: Сергей Вильбергер

ИСТОЧНИК KP.RU