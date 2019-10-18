2019-10-18T17:23:33+03:00
Общество

Мамы против: 1,2% новосибирских детей остались без прививок

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения по Новосибирской области
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В 2019 году министерство здравоохранения по НСО закупили вакцину менингококковой полисахаридной серогрупп.В 2019 году министерство здравоохранения по НСО закупили вакцину менингококковой полисахаридной серогрупп.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали о том, как проходит вакцинация, а также отметили, что по итогам 2018 года в Новосибирской области без прививок остались 1,2 % детей.

— Проведение профилактических прививок осуществляется в рамках планового календаря и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, — рассказали в минздраве по Новосибирской области. — Проведение прививок осуществляется на основании информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина или его законного представителя в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По итогам 2018 года количество не привитых детей в возрасте от 0 до 18 лет составило 1,2 %, из них 15-18% — на основании методвода. В Новосибирской области сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в детских дошкольных и образовательных организациях, которые имеют лицензию на осуществление вакцинации.

В 2019 году министерство здравоохранения по НСО закупили вакцину менингококковой полисахаридной серогрупп, чтобы провести внеплановую вакцинацию против менингококковой инфекции среди людей, которые находятся в группе риска данного заболевания. А в целях профилактики заболевания раком шейки матки минздрав закупил вакцину против вируса папилломы человека «Гардасил», чтобы сделать прививки девочкам 9-13 лет также находящимся в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«А говорили «переобуваться» рано»: в Новосибирске из-за гололеда на мосту столкнулись более 11 машин
Не боятся людей и забираются на руки: сибиряк сфотографировал бесстрашных белок в сквере
За 9 месяцев из Новосибирской области выдворили 769 мигрантов
Пара шпагатов - и вы дома: мэрия предупредила новосибирцев о гололеде
«Когда в душе ты БТР»: сибиряк, пытавшийся объехать пробку, застрял на трамвайных путях
Перепутал с туалетом: пьяный сибиряк напугал поваров новосибирского ресторана
Виноват светофор? В Заельцовском районе два автомобиля не поделили дорогу
Стало проще: предпринимателям будет удобнее получать средства для бизнеса
Ушел с работы и пропал: в Новосибирске ищут инженера в сером свитере
«Может, он так греется?»: сибиряк устроил танцы в майке прямо под снегом
«Мои родители - гомофобы»: строгий отчим запрещал умершей десятикласснице встречаться с подругой
В Новосибирске пропал мальчик с рюкзаком и странным именем
В Новосибирской области готовятся к Году памяти и славы
Мэр уволил директора «Новосибирского центра по проблемам домашних животных»
Срочно нужен третий: сибиряков рассмешил двойной забор
Дамана стала мамой: маленькая родственница слона скрывала беременность
Взорвался баллон: в Новосибирске загорелись 2 частных дома на Хилокской
Новосибирская активистка вместе с детьми помогает пожилым людям в доме ветеранов
Готовимся к зиме: какая погода на выходные будет в Новосибирске
«Это ад, меня трясло»: сибирячка обвинила ветеринара в жестокой операции над собакой
«Простите, что не смог помочь»: студент написал предсмертную записку и покончил с собой в общежитии
«На краю света»: сибиряки возмущены новым автовокзалом
«Можно смотреть вечно»: сибирячка в мини-шортах покорила иностранцев шикарным тверком
«Похоже, проспорил»: сибиряк пришел в магазин в стрингах и колготках