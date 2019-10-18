Мамы против: 1,2% новосибирских детей остались без прививок

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-18T17:23:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали о том, как проходит вакцинация, а также отметили, что по итогам 2018 года в Новосибирской области без прививок остались 1,2 % детей.

— Проведение профилактических прививок осуществляется в рамках планового календаря и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, — рассказали в минздраве по Новосибирской области. — Проведение прививок осуществляется на основании информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина или его законного представителя в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По итогам 2018 года количество не привитых детей в возрасте от 0 до 18 лет составило 1,2 %, из них 15-18% — на основании методвода. В Новосибирской области сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в детских дошкольных и образовательных организациях, которые имеют лицензию на осуществление вакцинации.

В 2019 году министерство здравоохранения по НСО закупили вакцину менингококковой полисахаридной серогрупп, чтобы провести внеплановую вакцинацию против менингококковой инфекции среди людей, которые находятся в группе риска данного заболевания. А в целях профилактики заболевания раком шейки матки минздрав закупил вакцину против вируса папилломы человека «Гардасил», чтобы сделать прививки девочкам 9-13 лет также находящимся в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU