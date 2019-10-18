За 9 месяцев из Новосибирской области выдворили 769 мигрантов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-18T16:03:24+03:00

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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о том, сколько граждан было поставлено на миграционный учет и кто составляет их наибольшую долю.

— За 9 месяцев 2019 года на миграционный учет поставлено свыше 264 тысяч граждан. В большинстве своем — это жители ближнего зарубежья, приехавшие в нашу страну в безвизовом порядке, — сообщают в пресс-службе. — За этот период было проверено 11 911 объектов, среди которых различные предприятия, рынки, крупные торговые объекты, объекты строительства и другое. В результате этих проверок сотрудниками полиции было выявлено 8378 административных правонарушений в сфере миграции.

В результате выявленных нарушений было наложено штрафов на общую сумму 18949 тысяч рублей. За весь 2019 год Федеральными судами общей юрисдикции вынесено 769 постановлений о выдворении граждан, нарушивших миграционное законодательство, за пределы России. А руководителем ГУ МВД России по Новосибирской области утверждено 107 решений о депортации граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU