Пара шпагатов - и вы дома: мэрия предупредила новосибирцев о гололеде

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-18T14:35:49+03:00

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В мэрии Новосибирска предупредили о том, что в ближайшее время в городе ожидается гололед. Сибирякам также порекомендовали ограничить использование личного автотранспорта, чтобы избежать аварийных ситуаций.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на выходных на в Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в виде мокрого снега, ночная температура воздуха до -10°С и гололедица на дорогах, — сообщает пресс-служба мэрии города Новосибирска. — Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Синоптики сообщают, что 19 октября температура ночью понизится до -2 или -4 °С, днем от нуля до +2 °С, порывы ветра составят 4-9 м/с. Ожидается небольшой мокрый снег. Ночью и утром — на дорогах гололедица. 20 октября температура ночью будет от -5 до -7 °С, днем от нуля до -2 °С, ветер ночью 4-9 м/с. Без осадков. 21 октября температура воздуха ночью составит от -8 до -10 °С, днем от -1 до +1 °С, ветер 3-8 м/с. Без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU