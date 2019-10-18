«Когда в душе ты БТР»: сибиряк, пытавшийся объехать пробку, застрял на трамвайных путях
Пользователи соцсетей повеселил сибиряк, который, застрял на трамвайных путях. Судя по всему, неудачливый водитель хотел сократить время пути и объехать пробку, однако не рассчитал свои силы.
— Вот так у нас люди объезжают пробки на Петухова, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск».
В комментариях под постом многие подписчики группы осудили автомобилиста, уверяя, что своими действиями он ухудшил не только свое собственное положение, но и положение, но и положение тех людей, которые теперь не скоро дождутся своего трамвая:
— Зачем так делать? Не понимаю.
— А людям теперь еще дольше свой трамвай ждать.
— Когда в душе ты БТР, а на самом деле — легковушка.
— Да ладно вам, он просто не подумал. Со всеми бывает, — пишут люди.
Сибиряк, пытавшийся объехать пробку, застрял на трамвайных путях.
ИСТОЧНИК KP.RU