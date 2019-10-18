«Когда в душе ты БТР»: сибиряк, пытавшийся объехать пробку, застрял на трамвайных путях

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-18T13:37:49+03:00

В Новосибирске водитель, который объезжал пробку, застрял на трамвайных путях. Фото: Кадр из видео

Изменить размер текста: A A

Пользователи соцсетей повеселил сибиряк, который, застрял на трамвайных путях. Судя по всему, неудачливый водитель хотел сократить время пути и объехать пробку, однако не рассчитал свои силы.

— Вот так у нас люди объезжают пробки на Петухова, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом многие подписчики группы осудили автомобилиста, уверяя, что своими действиями он ухудшил не только свое собственное положение, но и положение, но и положение тех людей, которые теперь не скоро дождутся своего трамвая:

— Зачем так делать? Не понимаю.

— А людям теперь еще дольше свой трамвай ждать.

— Когда в душе ты БТР, а на самом деле — легковушка.

— Да ладно вам, он просто не подумал. Со всеми бывает, — пишут люди.

Сибиряк, пытавшийся объехать пробку, застрял на трамвайных путях.

ИСТОЧНИК KP.RU