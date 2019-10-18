2019-10-18T13:37:49+03:00
Происшествия

«Когда в душе ты БТР»: сибиряк, пытавшийся объехать пробку, застрял на трамвайных путях

Поступок автомобилиста активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске водитель, который объезжал пробку, застрял на трамвайных путях. Фото: Кадр из видеоВ Новосибирске водитель, который объезжал пробку, застрял на трамвайных путях. Фото: Кадр из видео
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Пользователи соцсетей повеселил сибиряк, который, застрял на трамвайных путях. Судя по всему, неудачливый водитель хотел сократить время пути и объехать пробку, однако не рассчитал свои силы.

— Вот так у нас люди объезжают пробки на Петухова, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом многие подписчики группы осудили автомобилиста, уверяя, что своими действиями он ухудшил не только свое собственное положение, но и положение, но и положение тех людей, которые теперь не скоро дождутся своего трамвая:

— Зачем так делать? Не понимаю.

— А людям теперь еще дольше свой трамвай ждать.

— Когда в душе ты БТР, а на самом деле — легковушка.

— Да ладно вам, он просто не подумал. Со всеми бывает, — пишут люди.

Сибиряк, пытавшийся объехать пробку, застрял на трамвайных путях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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