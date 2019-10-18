Виноват светофор? В Заельцовском районе два автомобиля не поделили дорогу
Днем 18 октября в Заельцовском районе Новосибирска не поделили дорогу два автомобиля. ДТП произошло на перекрестке улиц Дачная и Дуси Ковальчук.
— На перекрестке столкнулись серебристый кроссовер и черный седан, в результате чего, последний оказался на встречной полосе, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Из-за этого теперь затруднено движение транспорта в этом районе.
В комментариях под постом пользователи соцсетей отметили, что на этом участке дорог в городе аварии происходят достаточно часто из-за перебоев в работе светофоров:
— Там, видимо, снова не работали светофоры.
— В этом ДТП однозначно оба виноваты.
— Потому что автомобилисты нарушают правила дорожного движения.
— Водителям нужно внимательнее на знаки смотреть, — пишут люди.
В Заельцовском районе два автомобиля не поделили дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU