2019-10-18T12:42:23+03:00
Происшествия

Виноват светофор? В Заельцовском районе два автомобиля не поделили дорогу

ДТП попало в объектив видеорегистратора
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске в Заельцовском районе произошла авария. Фото: Кадр из видеоВ Новосибирске в Заельцовском районе произошла авария. Фото: Кадр из видео
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Днем 18 октября в Заельцовском районе Новосибирска не поделили дорогу два автомобиля. ДТП произошло на перекрестке улиц Дачная и Дуси Ковальчук.

— На перекрестке столкнулись серебристый кроссовер и черный седан, в результате чего, последний оказался на встречной полосе, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Из-за этого теперь затруднено движение транспорта в этом районе.

В комментариях под постом пользователи соцсетей отметили, что на этом участке дорог в городе аварии происходят достаточно часто из-за перебоев в работе светофоров:

— Там, видимо, снова не работали светофоры.

— В этом ДТП однозначно оба виноваты.

— Потому что автомобилисты нарушают правила дорожного движения.

— Водителям нужно внимательнее на знаки смотреть, — пишут люди.

В Заельцовском районе два автомобиля не поделили дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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