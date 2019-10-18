2019-10-18T11:56:14+03:00
Общество

Стало проще: предпринимателям будет удобнее получать средства для бизнеса

Такая опция появится в связи с изменением закона
Анна ПАШАГИНА
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Получить деньги стало проще.Получить деньги стало проще.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В региональный закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» внесли изменения. Они вступили в силу этой осенью, с 3 октября 2019 года.

— Теперь организации, относящиеся к обрабатывающим производствам, могут воспользоваться правом на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, — сообщает министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Одно из изменений в законе коснулось инвестиционного вычета.

— Норматив для инвестиционного вычета по расходам текущего периода на приобретение, сооружение и улучшение основных средств составляет 90 процентов. Сумма вычета не может превышать предельной величины 5 % ставки налога на прибыль с 1 января 2019 года, — пишут на сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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