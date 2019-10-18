Стало проще: предпринимателям будет удобнее получать средства для бизнеса
В региональный закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» внесли изменения. Они вступили в силу этой осенью, с 3 октября 2019 года.
— Теперь организации, относящиеся к обрабатывающим производствам, могут воспользоваться правом на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, — сообщает министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Одно из изменений в законе коснулось инвестиционного вычета.
— Норматив для инвестиционного вычета по расходам текущего периода на приобретение, сооружение и улучшение основных средств составляет 90 процентов. Сумма вычета не может превышать предельной величины 5 % ставки налога на прибыль с 1 января 2019 года, — пишут на сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU