2019-10-18T11:00:41+03:00
Общество

Ушел с работы и пропал: в Новосибирске ищут инженера в сером свитере

О том, где находится мужчина ничего не известно с 9 октября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске уже 9 дней ищкут пропавшего мужчину. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске уже 9 дней ищкут пропавшего мужчину. Фото: "Лиза Алерт"
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшего в Центральном районе Новосибирска 26-летнего Коваль Дмитрия Александровича. О местонахождении мужчины ничего не известно с 9 октября 2019 года.

— Приметы: рост 193 сантиметра, нормальное телосложение, черные волосы, зелено-карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — На момент своего исчезновения, мужчина был одет в темно-коричневую куртку, серый свитер и синие джинсы. На ногах у него были коричневые кроссовки.

Поисковики также сообщают, что мужчина может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о местоположении Дмитрия Александровича или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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