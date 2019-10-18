«Может он так греется?»: сибиряк устроил танцы в майке прямо под снегом

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-18T10:18:04+03:00

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Новосибирцев рассмешил мужчина, танцующий прямо на остановке. Многие люди отмечают, что он довольно популярный персонаж, которого часто можно заметить на улицах города.

— Ему погода — не помеха, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Действительно, даже, несмотря на то, что сибиряк известен своей экстравагантностью, все же для сегодняшней холодной погоды он выбрал весьма неподходящий наряд. Ведь танцевать в одной майке прямо под снегом решится не каждая эпатажная звезда:

— У него настолько хорошее настроение, что ему без разницы на погоду.

— А может он замерз и так греется?

— Красавчик, всегда на позитиве!

— Хочется сказать ему, что он в танцах!

— Зато он на позитиве.

— Да он и зимой танцует в одних шортах, уже не удивишь, — пишут люди в комментариях под постом.

Сибиряк устроил танцы в майке прямо под снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU