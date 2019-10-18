2019-10-18T09:27:53+03:00
Общество

В Новосибирске пропал мальчик с рюкзаком и странным именем

Ребенка не могут найти уже три дня
Анна ПАШАГИНА
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О месте нахождения мальчика ничего неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»О месте нахождения мальчика ничего неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут школьника, пропавшего в Ленинском районе. 15-летний Левентэ Конц 15 октября ушел из дома в неизвестном направлении, и на сегодняшний день его местоположение неизвестно.

— Рост мальчика 163 сантиметра, нормального телосложения, темные волосы и карие глаза, -дают описание волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Когда Левентэ ушел из дома, на нем была черна куртка, светло-коричневые трикотажные брюки, темно-зеленая рубашка и синие матерчатые туфли. Из особых примет — с собой у парнишки был рюкзак. Правда, что находилось внутри рюкзака, неизвестно.

Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас может находиться пропавший, волонтеры просят сообщить об этом поисковому отряду «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-5452 или в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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