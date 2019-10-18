В Новосибирской области готовятся к Году памяти и славы

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-18T08:46:23+03:00

В региональном правительстве прошло заседание, на котором обсудили подготовку к Году памяти и славы. Фото: nso.ru

К празднованию Дня Победы отремонтируют более 250 памятников и мемориалов

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Указом президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание оргкомитета «Победа». Его участники обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы.

О подготовке к юбилейному году доложили заместитель губернатора Сергей Нелюбов, министр образования Сергей Федорчук и исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

Одна из главных задач — сделать жизнь ветеранов комфортнее: расширить меры социальной поддержки, улучшить медицинское обслуживание. А также привести в порядок памятники и мемориалы.

Сегодня необходимо отремонтировать 250 памятников и мемориальных объекта. Все они должны быть приведены в порядок к празднованию 75-летия Великой Победы.

Андрей Травников поручил специалистам минкультуры в течение двух недель составить и разместить в открытом доступе полный реестр всех памятников и мемориальный объектов региона, которые должны быть отремонтированы.

— Информация должна оперативно обновляться: какие работы запланированы, что уже сделано, — подчеркнул глава региона.

Крупнейший объект реконструкции— Монумент Славы в Новосибирске. Его ремонт скоро завершится.

Во время заседания оргкомитета и.о. министра культуры области Юрий Зимняков доложил главе региона, что ежегодно в рамках реализации региональной государственной программы «Культура Новосибирской области» муниципальным образованиям выделяются субсидии на капремонт мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах — защитниках Отечества.

В этом году идут ремонты на 35 объектах на сумму более 15 миллионов рублей. Реконструкция завершена на четырех объектах: в Венгеровском, Купинском и Каргатском районах. Планируемый срок завершения работ на остальных объектах — октябрь-декабрь этого года. В 2020 году по данной программе запланировано отремонтировать 31 объект в 27 сельских поселениях 14 муниципальных районов на сумму более 18 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU