Мэр уволил директора «Новосибирского центра по проблемам домашних животных»

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-18T08:40:09+03:00

Теперь на его пост будут искать нового кандидата

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С 22 октября 2019 года свой пост покидает директор МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». Приказ об увольнении Андрея Каркавина уже подписан. Об этом сообщил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть в социальных сетях.

— К деятельности центра накопилось много вопросов как со стороны общественности, зоозащитников, так и от органов контроля и депутатов, — пишет Анатолий Евгеньевич у себя на странице в Facebook.

Мэр города отметил, что изменения в законодательстве требуют новых взглядов и иных организационных подходов. Сейчас в планах адаптировать учреждение под новые условия существования.

Сейчас идет активный поиск нового кандидата на роль директора центра. Власти готовы рассмотреть предложения зоозащитников. Решение о новом руководителе планируют принять до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU