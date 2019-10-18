Мэр уволил директора «Новосибирского центра по проблемам домашних животных»
С 22 октября 2019 года свой пост покидает директор МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». Приказ об увольнении Андрея Каркавина уже подписан. Об этом сообщил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть в социальных сетях.
— К деятельности центра накопилось много вопросов как со стороны общественности, зоозащитников, так и от органов контроля и депутатов, — пишет Анатолий Евгеньевич у себя на странице в Facebook.
Мэр города отметил, что изменения в законодательстве требуют новых взглядов и иных организационных подходов. Сейчас в планах адаптировать учреждение под новые условия существования.
Сейчас идет активный поиск нового кандидата на роль директора центра. Власти готовы рассмотреть предложения зоозащитников. Решение о новом руководителе планируют принять до конца 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU