Срочно нужен третий: сибиряков рассмешил двойной забор

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-18T08:12:42+03:00

Новосибирцы не понимают, зачем нужно такое ограждение

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Жители Новосибирска разводят руками: зачем не так давно на пересечении двух улиц поставили двойное ограждение, понять никто не может. Нелепые снимки разлетелись по социальным сетях за несколько часов.

— На пересечении улиц 25 лет Октября и Народной рабочие установили забор, который отгораживает другой забор! И сразу возникает много вопросов, — рассказывает подписчица группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Жители города не понимают, за чей счет появилась такая роскошь. И шутят, что, возможно, скоро там появится третий забор, и обсуждают историю в комментариях.

— Второй забор для удобства перелазить через первый, что тут не понятно?

— Можно было бы ближе к дороге сделать этот забор, и между этими заборами сделать дорожку (из плитки например), по которой могли ходить люди или ездить велосипедисты.

— Страна заборов, шлагбаумов и цепочек, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU