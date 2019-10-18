2019-10-18T07:48:31+03:00
Дом. Семья

Дамана стала мамой: маленькая родственница слона скрывала беременность

Сотрудники зоопарка удивились приплоду, появление детеныша стало для них неожиданностью
Екатерина КОМЯКОВА
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Капская дамана опекает малыша, но не прячет. Фото: Елена ЧЕРНЕНКОКапская дамана опекает малыша, но не прячет. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО
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Капские даманы в Новосибирском зоопарке живут уже около пяти лет, за все это время детенышей у них не было. Этой осенью случился неожиданный сюрприз — мама дамана показала своего детеныша, о том, что самка беременна никто не подозревал.

— Беременность у даманов, несмотря на их небольшие размеры, длится почти 8 месяцев. Сотрудники зоопарка вплоть до последних месяцев не подозревали, что самка беременна: она вела себя, как обычно, аппетит не менялся, — рассказывают в зоопарке.

Малыша дамана уже успели снять на фото. Малыш постоянно находится с мамой. У них очень трепетные отношения: мама его опекает, но не прячет. Кто это — мальчик или девочка, ветеринары еще не определили.

Интересно, что животные даманы являются родственниками слонов, хотя с виду похожи на грызунов. К слонам их приближает строение скелета, череп, зубы. У зверьков постоянно растут резцы, это своеобразный аналог бивней.

Беременность дамана длится 8 месяцев. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО

Беременность дамана длится 8 месяцев. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО

Дамана - ближайшая родственница слона. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО

Дамана - ближайшая родственница слона. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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