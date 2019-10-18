Дамана стала мамой: маленькая родственница слона скрывала беременность
Капские даманы в Новосибирском зоопарке живут уже около пяти лет, за все это время детенышей у них не было. Этой осенью случился неожиданный сюрприз — мама дамана показала своего детеныша, о том, что самка беременна никто не подозревал.
— Беременность у даманов, несмотря на их небольшие размеры, длится почти 8 месяцев. Сотрудники зоопарка вплоть до последних месяцев не подозревали, что самка беременна: она вела себя, как обычно, аппетит не менялся, — рассказывают в зоопарке.
Малыша дамана уже успели снять на фото. Малыш постоянно находится с мамой. У них очень трепетные отношения: мама его опекает, но не прячет. Кто это — мальчик или девочка, ветеринары еще не определили.
Интересно, что животные даманы являются родственниками слонов, хотя с виду похожи на грызунов. К слонам их приближает строение скелета, череп, зубы. У зверьков постоянно растут резцы, это своеобразный аналог бивней.
Беременность дамана длится 8 месяцев. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО
Дамана - ближайшая родственница слона. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU