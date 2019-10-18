2019-10-18T07:37:45+03:00
Происшествия

Взорвался баллон: в Новосибирске загорелись 2 частных дома на Хилокской

По предварительной информации нет.
Анна ПАШАГИНА
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На месте происшествия работает МЧС. Фото: «Инцидент Новосибирск»На месте происшествия работает МЧС. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Сегодня днем, 18 октября, на улице Хилокской произошел пожар. Загорелись 2 частных дома. Хозяева успели выбежать из них и стоят в ожидании пожарных на улице.

— В одном из домов находилось 2 газовых баллона. Один из них взорвался, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Павел Винаков, начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

В МЧС отметили, что существует угроза распространения огня на соседние частные дома. На месте сейчас усиленно работает специальная техника и пожарные.

В социальных сетях новость о горящих домах быстро разлетелась. Сибиряки высказали свои варианты произошедшего:

Хилок будто выжигают или выживают из него людей.

— Будто мстят за кого-то.

— Бедные люди, где жить-то теперь будут, - пишут комментаторы.

Горит частный дом на улице Хилокская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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