Новосибирская активистка вместе с детьми помогает пожилым людям в доме ветеранов

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-18T07:30:46+03:00

Ирина Ивановна Шульгина успела «пожить эту жизнь» и при этом сохранить задор юности. Каждый день она помогает пожилым людям, преподает в воскресной школе и пишет различные гранты.

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- Я и не знаю, с чего рассказ-то о себе начать, - смеется Ирина Ивановна. - Родилась в Новосибирске и всю жизнь прожила здесь, окончила педагогический институт, в детстве на баяне играла и пела, активисткой была. Работала в детских домах. Была и воспитателем, и педагогом-организатором, и заместителем директора по воспитательной работе. Привлекала различные структуры, чтобы развлечь детей. Они и так обделены вниманием, - рассуждает Ирина Ивановна. - Мне хотелось им дать все, но что я одна могу сделать? Поэтому приходилось прибегать к помощи общественных организаций.

Сегодня Ирина Ивановна вместе со своими воспитанниками организует для людей преклонного возраста всевозможные поездки и концерты, чтобы пожилые бабушки и дедушки почувствовали себя нужными, и у них появились силы жить дальше. Поначалу было сложно, ученики не сразу понимали, что от них требуется. Но вот уже пять лет дети из воскресной школы помогают Ирине Ивановне в уходе за ветеранами.

- Детям нужно не на словах говорить, а делом показывать. Да, всех мы не обогреем, но многим можем уделить внимание, - говорит педагог.

Каждый год Ирина Ивановна... Читать далее

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