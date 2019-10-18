2019-10-18T07:39:40+03:00
Общество

Готовимся к зиме: какая погода на выходные будет в Новосибирске

Синоптики рассказали, какая погода на выходные будет в Новосибирске
Анна ПАШАГИНА
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Холод и осадки ждут новосибирцев на выходных.Холод и осадки ждут новосибирцев на выходных.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Метеорологи дали прогноз, какая погода на выходные будет в Новосибирске. На улице октябрь, а погода стоит по-настоящему зимняя. Сегодня утром, в пятницу,18 октября на улице пошел снег. Ночью температура упадет до - 1 градуса. Ветер дует северный 7-12 метров в секунду. На выходных синоптики обещают резкое похолодание.

19 и 20 октября в Новосибирске будет мокрый снег с дождем. В субботу, 19 октября, температура ночью в городе достигнет отметки -3, а дневная всего лишь + 1 градус. В воскресенье, 20 октября, ночью столбики термометров опустятся до — 6, а днем -1.

В области на выходных осадков не ожидается. Однако столбики их термометров ночью опустятся до -5…-10 градусов. День порадует осенней прохладой +3 градуса. Скорость ветра достигнет 3-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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