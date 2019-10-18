2019-10-18T07:40:51+03:00
Общество

«Это ад, меня трясло»: сибирячка обвинила ветеринара в жестокой операции над собакой

Животное экстренно увезли в другую клинику
Анна ПАШАГИНА
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Врач, который сделал некачественную операцию. Фото: revizor.nsk.Врач, который сделал некачественную операцию. Фото: revizor.nsk.
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ЧП произошло в одной из ветеринарных клиник Новосибирска. В Академгородке маленькую собаку искусала более крупная, и ей потребовалась помощь ветеринаров.

— Когда я вошла, собака была уже в наркозе. У ветврача не было никого из ассистентов днем! В клинике данный врач была одна, — возмущается сибирячка в группе revizor.nsk. - А дальше начался ад!

Как уверяет женщина, собаку оперировали в антисанитарных условиях. У «врача» не было бахил, пленка была отрезана необработанными инструментами, вату она положила прямо в рану. В итоге ассистенткой на операции стала сама женщина, которая привезла собаку.

— У меня стояли волосы дыбом, меня колотило всю! «Ветеринар» не сделала даже ревизию брюшной полости, не взяла кровь на анализ, не сделала рентген! Ничего! Когда эта «ветеринар» зашивала рану, остался кусок ткани: так она просто запихала его внутрь брюшины и все, — объясняет ситуацию девушка. — Она шила собаку как валенок, при этом ее слова: «Это же просто собака».

Когда собака вышла из-под наркоза, она начала дико кричать и вырываться.

«Доктор» не сделала ничего, а только начала возмущаться, когда животное повезли в другую клинику. Там у собаки в брюшной полости обнаружили кусок ткани.

Сибиряки были в ужасе, когда прочитали эту историю:

— Ужас какой. Не дай бог попасть к такому доктору.

— А может она родственница прошлой нашумевшей живодерки?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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