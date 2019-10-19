Папа года: сибиряк высадил целую рощу в честь рождения дочки

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-19T07:36:18+03:00

Массовую акцию он приурочил к ее дню рождения

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На днях житель Новосибирска Роман Зайцев стал второй раз отцом: у него родилась дочка. Мужчина решил отмечать такое событие не застольем, а экологической акцией в честь малышки. Она проходила совместно с организацией «Родной лес».

— Я организовал высадку пихт — всего 90 штук — и лип — 45 штук. На следующий день дополнил кедром и лиственницей, — пишет сибиряк в социальных сетях. — В общей сложности получилось рассадить 215 саженцев, и 85 будущих деревьев раздал людям нашего и соседнего сел.

К слову, прошлой весной Роману удалось высадить около 200 саженцев . Среди них были дубы, липы, кедр, дикие груши и яблони. Друзья и пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такой акции, и не поздравить Романа с праздником:

— Поздравляю тебя с рождением принцессы. Ты большой молодец, такие хорошие дела продвигаешь.

— Отличное хорошее дело! Ты крут! Здоровья маме и деткам!

— Отлично! Приеду к вам в гости за блоками!

ИСТОЧНИК KP.RU