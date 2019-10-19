Папа года: сибиряк высадил целую рощу в честь рождения дочки
На днях житель Новосибирска Роман Зайцев стал второй раз отцом: у него родилась дочка. Мужчина решил отмечать такое событие не застольем, а экологической акцией в честь малышки. Она проходила совместно с организацией «Родной лес».
— Я организовал высадку пихт — всего 90 штук — и лип — 45 штук. На следующий день дополнил кедром и лиственницей, — пишет сибиряк в социальных сетях. — В общей сложности получилось рассадить 215 саженцев, и 85 будущих деревьев раздал людям нашего и соседнего сел.
К слову, прошлой весной Роману удалось высадить около 200 саженцев . Среди них были дубы, липы, кедр, дикие груши и яблони. Друзья и пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такой акции, и не поздравить Романа с праздником:
— Поздравляю тебя с рождением принцессы. Ты большой молодец, такие хорошие дела продвигаешь.
— Отличное хорошее дело! Ты крут! Здоровья маме и деткам!
— Отлично! Приеду к вам в гости за блоками!
ИСТОЧНИК KP.RU