2019-10-18T04:07:54+03:00
Общество

«На краю света»: сибиряки возмущены новым автовокзалом

Новосибирцев не устраивает его месторасположение
Анна ПАШАГИНА
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Новый автовокзал находится на Гусинобродском шоссе.Новый автовокзал находится на Гусинобродском шоссе.Фото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях появилась информация, что новый автовокзал на Гусинобродском шоссе прошел проверку министерства транспорта Российской федерации. Чиновники оосмотрели здание, оборудование и территорию. Они подтвердили, что автовокзал соответствует всем требованиям.

— Новое здание включает в себя: просторный зал ожидания, кассы, комнату матери и ребенка, комнату отдыха водителей, туалеты, семейную комнату, пункт медицинской помощи, камеру хранения и сервис быстрой отправки посылок (автопочта), — рассказал у себя на страничке в социальных сетях Андрей Гудовский, представитель общественной организации «Город».

Функционировать новый автовокзал начнет с середины декабря этого года. Только сибиряков эта перспектива не сильно радует:

— И как теперь добираться? Он находится на краю света.

— Место неудобное, в центре было гораздо лучше.

— И за сколько теперь нужно выезжать, чтобы на рейс не опоздать?

ИСТОЧНИК KP.RU

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