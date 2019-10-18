2019-10-18T03:50:02+03:00
Общество

«Можно смотреть вечно»: сибирячка в мини-шортах покорила иностранцев шикарным тверком

Ролик набрал в сети больше 20 тысяч просмотров
Анна ПАШАГИНА
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Танцовщица разогрела танцпол своими танцами. Фото: fraules.Танцовщица разогрела танцпол своими танцами. Фото: fraules.
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Новосибирская танцовщица Елена Яткина не стесняется своих форм, и любит побаловать своих подписчиков откровенными нарядами и не менее пикантными танцами. Вот и своем новом видео девушка предстала в коротеньком топе и шортиках.

— Эта хореография в первую очередь техника, музыкальность, скорость и уровни, — пишет у себя в Инстаграме под видео Елена Яткина. — Вот что мне нравится в тверке.

Танец девушка поставила под зажигательную песни Nicki Minaj. Елена уже не первый раз ставит номер под композицию этой исполнительницы.

Видео уже набрало 22 тысячи просмотров, и не только сибиряков восхитили красивые движения Елены. Иностранцы активно комментируют танец в социальных сетях:

— Шикарная! Залипательно!

— На это можно смотреть вечно!

— Ай— яй—яй, какая жара.

— Как можно быть такой бомбой.

— Вы Богиня!

Сибирячка в коротких шортах показала шикарный тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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