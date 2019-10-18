«Можно смотреть вечно»: сибирячка в мини-шортах покорила иностранцев шикарным тверком
Новосибирская танцовщица Елена Яткина не стесняется своих форм, и любит побаловать своих подписчиков откровенными нарядами и не менее пикантными танцами. Вот и своем новом видео девушка предстала в коротеньком топе и шортиках.
— Эта хореография в первую очередь техника, музыкальность, скорость и уровни, — пишет у себя в Инстаграме под видео Елена Яткина. — Вот что мне нравится в тверке.
Танец девушка поставила под зажигательную песни Nicki Minaj. Елена уже не первый раз ставит номер под композицию этой исполнительницы.
Видео уже набрало 22 тысячи просмотров, и не только сибиряков восхитили красивые движения Елены. Иностранцы активно комментируют танец в социальных сетях:
— Шикарная! Залипательно!
— На это можно смотреть вечно!
— Ай— яй—яй, какая жара.
— Как можно быть такой бомбой.
— Вы Богиня!
Сибирячка в коротких шортах показала шикарный тверк.
ИСТОЧНИК KP.RU