«Смело, однако»: парикмахер подстриг сибиряка прямо на дороге

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-17T16:43:21+03:00

Новосибирцев позабавила такая акция от барбершопа

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Парихмахер решил подстричь своего клиента прямо среди проезжающих машин. Фотографии появились в группе instact54. На кадрах видно, как барбер спокойно делает стрижку парню и даже не обращает внимание на проезжающие мимо машины.

— Кажется, ввиду сокращения количества экипажей ДПС, на дорогах скоро можно будет и не такие трюки исполнять, — предполагают очевидцы.

Парни устроили стрижку прямо на перекрестке Ипподромской магистрали и улицы Кропоткина.

Сибиряков позабавил и возмутил такой случай одновременно. Некоторые узнали в смельчаках своих знакомых:

— Интересно и глупо в одном лице.

— Смело, однако.

— Уже не знают как внимание привлечь, чтобы попасть в паблики Новосибирска.

— Так это же мои соседи по офису! - с юмором реагируют комментаторы на необычную стрижку.

ИСТОЧНИК KP.RU