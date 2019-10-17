«Смело, однако»: парикмахер подстриг сибиряка прямо на дороге
Парихмахер решил подстричь своего клиента прямо среди проезжающих машин. Фотографии появились в группе instact54. На кадрах видно, как барбер спокойно делает стрижку парню и даже не обращает внимание на проезжающие мимо машины.
— Кажется, ввиду сокращения количества экипажей ДПС, на дорогах скоро можно будет и не такие трюки исполнять, — предполагают очевидцы.
Парни устроили стрижку прямо на перекрестке Ипподромской магистрали и улицы Кропоткина.
Сибиряков позабавил и возмутил такой случай одновременно. Некоторые узнали в смельчаках своих знакомых:
— Интересно и глупо в одном лице.
— Смело, однако.
— Уже не знают как внимание привлечь, чтобы попасть в паблики Новосибирска.
— Так это же мои соседи по офису! - с юмором реагируют комментаторы на необычную стрижку.
ИСТОЧНИК KP.RU