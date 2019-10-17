Переломаем ей ребра: соседи угрожают расправиться со школьницей за воровство и разврат
Объявление на одном из подъездов Новосибирска взбудоражило общественность. Соседи приклеили его в Октябрьском районе. Фотографию выложили в социальных сетях.
— Уважаемая семья! Обращаемся к вам с просьбой утихомирить свою дочку. Если она еще хоть раз кого-то оскорбит или обидит, то в лучшем случае мы сожжем вашу квартиру, в худшем случае мой племянник переломает ей ребра, — написано в группе «Инцидент Новосибирск».
Сибиряки обвиняют школьницу в распитии спиртных напитков, курении и оказании интимных услуг взрослым людям в пьяном состоянии. Причем авторы объявления уверяют, что есть видео со всеми похождениями школьницы.
Новосибирцев возмутило не само содержание объявления, а грамматические ошибки допущенные автором:
— Сейчас у одного филолога задергался глаз.
— Тут не до орфографии. У человека накипело, крик души просто.
— Ему что ворд ошибки не подчеркнул?
ИСТОЧНИК KP.RU