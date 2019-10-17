Переломаем ей ребра: соседи угрожают расправиться со школьницей за воровство и разврат

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-17T16:18:55+03:00

Объявление появилось на одном из подъездов

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Объявление на одном из подъездов Новосибирска взбудоражило общественность. Соседи приклеили его в Октябрьском районе. Фотографию выложили в социальных сетях.

— Уважаемая семья! Обращаемся к вам с просьбой утихомирить свою дочку. Если она еще хоть раз кого-то оскорбит или обидит, то в лучшем случае мы сожжем вашу квартиру, в худшем случае мой племянник переломает ей ребра, — написано в группе «Инцидент Новосибирск».

Сибиряки обвиняют школьницу в распитии спиртных напитков, курении и оказании интимных услуг взрослым людям в пьяном состоянии. Причем авторы объявления уверяют, что есть видео со всеми похождениями школьницы.

Новосибирцев возмутило не само содержание объявления, а грамматические ошибки допущенные автором:

— Сейчас у одного филолога задергался глаз.

— Тут не до орфографии. У человека накипело, крик души просто.

— Ему что ворд ошибки не подчеркнул?

ИСТОЧНИК KP.RU